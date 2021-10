TANEČNÍ STUDIO KAMILY HLAVÁČIKOVÉ PŘIVEZLO Z OTEVŘENÉHO MISTROVSTVÍ ČR DVA TITULY

TANEČNÍ STUDIO KAMILY HLAVÁČIKOVÉ PŘIVEZLO Z OTEVŘENÉHO MISTROVSTVÍ ČR DVA KRÁSNÉ TITULY VICEMISTR ČR A ll. VICEMISTR ČR.

Po roční pauze se konala první velká živá taneční soutěž a rovnou dva v jednom a to otevřené mistrovství ČR v Latino tancích a pohárová soutěž v Carribean tancích pod názvem Prague Dance Festival For All , organizátor soutěže Czech Pro-Am Dance Union a Svaz učitelů tance.

Tanečnice o víkendu reprezentovaly v pražské Lucerně nejen Taneční studio, ale také Statutární město Most a Ústecký kra.

TITUL VÍCEMISTR ČESKÉ REPUBLIKY vybojovala tato děvčata

– Družstvo A → M. Holčáková, A. Ptáčková, D. Voláková (kat. mládež) – Carribean & Latino

MEDAILOVÁ UMÍSTĚNÍ 2.místo

– Duo → L. Ondráčková & E. Matějovicová (kat. junior) – Samba

– Sólistka A. Ptáčková (kat. junior 2) – Cha Cha, Rumba

TITUL II. VÍCEMISTR ČESKÉ REPUBLIKY

– Družstvo B → D. Zemková, A. Hlaváčiková, E. Černá (kat. mládež) – Carribean & Latino

MEDAILOVÁ UMÍSTĚNÍ 3.místo

– Duo → V. Karafová & T. Vítová (kat. děti) – Rumba

– Sólistka A. Ptáčková (kat. junior 2) – Samba

– Sólistka M. Holčáková (kat. junior 2) – Cha Cha

FINÁLOVÁ UMÍSTĚNÍ

– Sólo V. Karafová (kat. děti)

5. místo – Samba

– Sólo E. Uxová (kat. junior 1)

5. místo – Samba

5. místo – Jive

– Sólo E. Krosnařová (kat. junior 1)

6. místo – Cha Cha

6. místo – Jive

– Sólo M. Holčáková (kat. junior 2)

5. místo – Rumba

6. místo – Jive

– Sólo A. Ptáčková (kat. junior 2)

4. místo – Jive

– Sólo E. Černá (kat. mládež)

6. místo – Samba

5. místo – Cha Cha

– Sólo D. Zemková (kat. mládež)

4. místo – Cha Cha

5. místo – Rumba

– Duo V. Karafová & T. Vítová (kat. děti)

4. místo – Samba

4. místo – Cha Cha

5. místo – Jive

Ve stejný den jako Mistrovství České republiky v Latino dance se konala pohárová soutěž v Carribean dance. Ani tady děvčata nezahálela a většina z nich zvládla obě soutěže opravdu krásně a to jak v sólové reprezentaci, tak i v duetech. Celkem tak studio přivezlo z pohárové soutěže 19 medailí – 4x , 8x a 7x

KATEGORIE DĚTI

– Sólistka Buřtová Michaela

7. místo – Salsa

7. místo – Bachata

– Sólistka Divkovič Dara

2. místo – Salsa

2. místo – Bachata

3. místo – Merengue

– Duo Karafová Vendula & Vítová Tereza

3. místo – Bachata

3. místo – Merengue

KATEGORIE JUNIOŘI 1

– Sólistka Uxová Eliška

3. místo – salsa

2. místo – bachata

2. místo – merengue

– Sólistka Krosnařová Ella

4. místo – salsa

3. místo – bachata

6. místo – merengue

KATEGORIE JUNIOŘI 2

– Sólistka Ptáčková Anna

2. místo – Salsa

2. místo – Bachata

1. místo – Merengue

– Sólistka Uxová Eliška

8. místo – Salsa

6. místo – Bachata

KATEGORIE MLÁDEŽ

– Sólistka Zemková Daniela

1. místo – Salsa

3. místo – Bachata

2. místo – Merengue

– Sólistka Černá Eliška

5. místo – Bachata

5. místo – Merengue

KATEGORIE JUNIOŘI 1+2

– Duo Holčáková Mia & Ptáčková Anna

1. místo – Salsa

1. místo – Bachata

2. místo – Merengue

– Duo Richterová Adéla & Krosnařová Ella

3. místo – Salsa

4. místo – Bachata