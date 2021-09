Technické služby splnily přání školy a vysadily jim květovou louku

Technické služby města Mostu vysadili u 15. Základní školy květinovou louku. Ta letos rozkvetla do nádherných barev. „Louka brání rychlému vypařování vody a stala se úkrytem, či zdrojem potravy pro nejrůznější druhy hmyzu. Navíc je na ni opravdu hezký pohled,“ uvedl ředitel Technických služeb města Mostu Václav Zahradníček s tím, že s prosbou o výsadbu květové louky požádala technické služby sama škola. Ve městě most založily technické služby takovýchto luk několik, výsledek bude vidět v příším roce, kdy by měly vykvést.