Tomáš Hanák řídí parní válec, fárá do podzemí a zve k návštěvě jedinečných památek Ústeckého kraje

Unikátní tuzemské industriální a technické památky mapuje nový cestopisný dokumentární cyklus České televize Technické památky českých zemí. Průvodce Tomáš Hanák se s kamerou vypravil do všech 14 krajů republiky. Premiérový díl z Ústeckého kraje bude odvysílán 4. května 2022 ve 21:55 na ČT2.Gobelínová manufaktura ve Valašském Meziříčí, Parní vodárna Střekov, orloj a viadukt v Kryštofově údolí nebo vodojem na Žlutém kopci v Brně. To je jen zlomek míst, které štáb po putování Českou republikou představí. Nechybí mezi nimi mlýny, elektrárny, mosty, železnice, kanály, rozhledny, vysílače a další průmyslové objekty. Mnohé z nich jsou dostupné veřejnosti a přináší svědectví o umu a vynalézavosti našich předků.

„Chceme divákům nabídnout alternativní cestopis a ukázat jim, že u nás nejsou jen hrady, zámky a krásná příroda, ale že naše technické a průmyslové dějiny zasadily do krajiny i spoustu staveb a úkazů, které stojí za to navštívit,“ zve ke sledování režisér Jakub Wehrenberg a zdůrazňuje, že se při výběru soustředili na jedinečné památky, které jinde nejsou jen tak k vidění. „Vybírali jsme i místa spojená se zajímavým příběhem nebo takové objekty, které třeba ztratily svoji původní roli, začaly chátrat, ale podařilo se je zachránit, i když některé dnes slouží k jiným účelům. Zároveň nám záleželo na tom, aby vypovídaly také o historii průmyslu daného kraje a zároveň byly přístupné návštěvníkům,“ dodává režisér.

Výběr moderátora Tomáše Hanáka nebyl náhodný. Kromě toho, že se sám o technické památky zajímá, před několika lety zrekonstruoval nádražní sklad v Nižboru z roku 1876, kterému vdechl nový život. A právě tady, ve Středočeském kraji, celý cyklus začíná. „Do moderování mě už musí hodně přemlouvat, ale když mi volali s nabídkou na cyklus o technických památkách, neváhal jsem příliš dlouho. Mám k nim odjakživa velmi blízko. Bavilo mě to dětinské nadšení, se kterým se celý štáb do natáčení pouštěl. Byli jsme jako malí kluci. Nestane se vám každý den, že řídíte parní válec, fáráte v dole nebo uvádíte do provozu jedinečnou parní elektrárnu. Doufám, že pořad poslouží jako tipy na výlety pro celé rodiny a diváci si neřeknou, že je tam toho Hanáka moc,“ zavzpomínal na natáčení průvodce pořadem.

„Rozdělení cyklu do jednotlivých krajů nám umožnilo geografické rozčlenění, které divákovi nabízí lepší orientaci v daném území,“ doplňuje dramaturgyně Kateřina Šardická. Očekává, že diváci v cyklu najdou inspirace pro své jarní a letní výlety po krajích ČR.

V Ústeckém kraji zmapoval štáb tyto památky: Masarykova zdymadla, parní vodárnu Střekov, Mariánský most, Zubrnické muzeum, Flájskou přehradu, Podkrušnohorské technické muzeum, vápenku v Háji u Loučné, železárnu v Kovářské, elektrárnu Ledvice, hornickou krajinu Krupka, štolu Starý Martin a lanovku na Komáří vížku.

Cyklus vznikl v Televizním studiu Brno ČT v Tvůrčí producentské skupině Dušana Mulíčka ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu, Pardubickým, Moravskoslezským, Plzeňským, Středočeským krajem – Českým muzeem stříbra a hlavní městem Prahou. Podpořila jej Středočeská centrála cestovního ruchu a Ústecký kraj.