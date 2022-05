Telefonní hovor za 600 tisíc

Minulý týden přijali mostečtí policisté oznámení od ženy, která se stala terčem podvodníků a přišla o nemalou finanční částku. Prostřednictvím mobilního telefonu ji kontaktoval neznámý muž, který se představil jako bezpečnostní pracovník peněžního ústavu. Postupně telefonicky hovořila i s dalšími osobami, které se taktéž vydávaly za pracovníky bank nebo vystupovaly jako příslušníci policie.

Tyto telefonáty vypadaly velmi věrohodně. Pachatelé se chytrým trikem vydávají za někoho jiného a maskují tak pravé číslo. V tomto případě se příchozí hovory jevily skutečně jako z peněžního ústavu nebo z policejní linky. Tento druh podvodu je nazýván jako „spoofing.“

Poškozená z Mostecka měla být informována, že jejím jménem se někdo snaží získat půjčku ve výši 260 tisíc korun. Poté jí neznámý volající sdělil, že pokud chce zabránit tomuto podvodnému jednání a chce odhalit pachatele, je potřeba sjednání půjčky v nejvyšší možné částce. S tímto žena souhlasila. Pomocí hovorů a zasílaných textových zpráv byla nasměrována na pobočku banky, u které má zřízený bankovní účet. Tam, podle předem dojednané a smyšlené spolupráce podvodníků, uzavřela smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši 600 tisíc korun. Tento finanční obnos v bance vybrala a podle sdělených instrukcí jela nepochopitelně do teplického nákupního centra, kde celou částku vložila do bankomatu třetí generace, tzv. bitcoinmatu. Podvedená byla oklamána, protože ji pachatel ujišťoval v tom, že peníze se tímto způsobem převedou do virtuální peněženky finančního ústavu. To se samozřejmě neukázalo jako pravdivá skutečnost a několikaset tisícová částka byla poukázána na adresu bitcoinové peněženky neznámé osoby.

V souvislosti s tímto případem policisté opakovaně varují občany před útoky neznámých podvodníků, které spočívají zejména v obvolávání svých obětí. Cílem útočníků je oklamat osobu a vydělat peníze.

Bankovní sektor na svých webových stránkách, ale i v mobilních aplikacích varuje před těmito útoky. Banky opakovaně sdělují, že neobvolávají své klienty, a to ani v souvislosti s jinými druhy podvodů jako je například „vishing,“ kdy se snaží podvodníci získat citlivé informace k jejich účtům, internetovému bankovnictví nebo k platebním kartám. Ani takové informace nikomu po telefonu neříkejte.

Co dělat, pokud jste se Vy nebo někdo z Vašeho okolí z takovým podvodem setkali?:

Nereagujte na podobné hovory a v žádném případě nesdělujte k Vaší osobě žádné citlivé údaje ani bezpečností údaje z vaší platební karty, nebo přístupové údaje k online bankovnictví.

Nikdy nikomu nesdělujte a ani nepřeposílejte bezpečnostní / autorizační kód, který Vám přišel formou SMS zprávy.

Myslete na to, že útočník dokáže napodobit jakékoliv telefonní číslo, odesílatele SMS zprávy, ale třeba i e-mailovou adresu.

Nikdy nikomu podezřelému neumožňujte vzdálený přístup do Vašeho počítače.

Sledujte a pečlivě čtěte informace od Vaší banky v internetovém bankovnictví.

Při každém vstupu do internetového bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá doména přihlašovací stránky. Toto platí vždy, když někam zadáváte své osobní nebo přihlašovací údaje.

Aktualizovat software, antivirový program, firewall.

Buďte neustále ostražití, protože i vy se můžete stát cílem podobného podvodného jednání.

Během, nebo po takovémto podezřelém hovoru, si zaznamenejte údaje, které Vám útočník sdělil (jména, e-mailové adresy, čísla účtů, odkazy na webové stránky, apod.)

Zároveň varujeme:

Nereagujte na telefonní hovory, SMS zprávy, e-maily, kde se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky pro jejich záchranu. Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, tak banka sama zareaguje a učiní další opatření. V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku. Pokud Vás shora naznačeným způsobem již někdo kontaktoval, neváhejte se rovněž obrátit na tísňovou linku Policie České republiky na čísle 158 a celou záležitost oznamte.