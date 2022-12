TOP firmy v kraji získaly ocenění

Ve Wieserově domě v Terezíně vyhlásilo krajské Inovační centrum společně s Ústeckým krajem vítěze pátého ročníku soutěže Inovační firma Ústeckého kraje. Finále, do kterého se dostalo 12 firem napříč kategoriemi malé plus střední podniky a velké podniky, ovládl děčínský Chart Ferox a roudnická firma Pardam Nano4fibers. Za mimořádný přínos pro rozvoj regionu byla oceněna profesorka Jiřina Jílková in memoriam.

Firmy se do soutěže mohly přihlásit se svými inovacemi produktů, služeb, technologií, ale i vnitřních procesů. Odborná porota složená ze zástupců agentury CzechInvest, ICUK, partnera soutěže Komerční banky a expertů z mentorského programu Platinn poté vybírala ty nejlepší firemní inovace roku 2022.

„Poslední roky nejsou pro firmy to nejlepší období. O to více si vážím toho, že investují svou energii do změn, které jim v budoucnu mohou přinést úspěch. Držím výhercům palce, protože jejich úspěch pomůže i našemu kraji,“ komentoval soutěž hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

V kategorii velkých podniků se na prvním místě umístila firma Chart Ferox, a. s., a to za vyvinutí komplexního řešení na skladování a výdej zkapalněného zemního plynu (LNG) v terminálech. Ocenění převzal ředitel děčínského závodu Bronislav Převrátil.

„Děčínský Chart Ferox je v kraji jedna z největších a zároveň nejvíce inovativních firem. Líbí se mi na nich, že inovují prakticky kontinuálně a dokazují tak, že každá krize je příležitost,“ říká k výsledku Petra Hrstková, ředitelka ústecké kanceláře CzechInvest a jedna z hodnotitelek soutěže.

Vítězství v kategorii malé a střední podniky získala firma z Roudnice nad Labem Pardam Nano4fibers, s. r. o., která v této soutěži obdobně jako Chart Ferox obstála již podruhé (vyhrála ročník 2020). Porotu tentokrát přesvědčila vyvinutím bioaktivních polymerních nanovláken pro dermatologické účely, což firmě umožnilo vstoupit s novými produkty na další trhy a expandovat.

„Musím přiznat, že při hodnocení inovace firmy Pardam jsem byl přísnější. Přeci jenom vyhrála ročník soutěže za rok 2020. Ovšem jejich inovace byla velmi přesvědčivá a skutečnost, že jde o výzkum, který bude aplikován na trhu, je pěkná třešnička na dortu,“ říká Jan Wedlich z Inovačního centra, jeden z členů poroty.

Vítězné firmy si odnesly šek v hodnotě 50 tisíc korun na jejich další inovace, skleněnou pamětní plaketu a také získaly možnost používat logo Inovační firma Ústeckého kraje za rok 2022.

Inovační centrum do soutěže letos poprvé přineslo i nové ocenění – Inovační osobnost Ústeckého kraje, které bude udělováno osobnostem, jež se výjimečným způsobem podílely na rozvoji regionu. Mimořádné ocenění ředitele ICUK Martina Maty, který s touto myšlenkou přišel, dostala in memoriam profesorka Jiřina Jílková, česká ekonomka a pedagožka se zaměřením na problematiku environmentální ekonomie a ekologické politiky. Ocenění převzal její manžel profesor Josef Jílek.

„Paní profesorka byla vždy součástí naší organizace. To ona byla u myšlenky založení Inovačního centra Ústeckého kraje a to ona velkou měrou stála i za jeho postupným rozvojem. Její odchod mě osobně velmi zasáhl, a tak jsme chtěli najít odkaz, díky kterému si ji budou pamatovat další generace. Pro rozvoj regionu byla její role klíčová,“ dodává na závěr ředitel ICUK Martin Mata.

V příštích ročnících soutěže Inovační firma Ústeckého kraje se tato cena bude vyhlašovat pod jménem profesorky Jiřiny Jílkové za mimořádný přínos v Ústeckém kraji v oblasti inovací. Hlavními partnery Inovační firmy Ústeckého kraje jsou Ústecký kraj a Komerční banka, odborným partnerem je agentura CzechInvest a Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje. Soutěž je podpořena z projektu Smart Akcelerátor pro Ústecký kraj I.