TOXI tým byl úspěšný s akcí pod krycím názvem „ KHAM“

Od března roku 2022 kriminalisté na základě poznatku z děčínského TOXI týmu dokumentovali trestnou činnost skupiny osob, která se zabývala výrobou metamfetaminu a jeho následnou distribucí dalším osobám. Skupinu tvořili celkem 4 osoby (3 muži a jedna žena ve věku od 36 let do 50 let). Teritorium této skupinu bylo území Ústí nad Labem, Děčína a Teplic. Nejednalo se o nováčky v této trestné činnosti. Kriminalisté věděli s kým mají tu čest, a to vzhledem k jejich trestní minulosti, kdy byli pro drogovou trestnou činnost stíhány ústeckými kriminalisty. Část osob byla kriminalistům známá již z minulosti, neboť byla pro drogovou trestnou činnost stíhána v okrese Ústí nad Labem. Za uvedenou trestnou činnost byly tyto osoby odsouzeny a následně podmínečně propuštěni. Chtěli začít znova, ale bohužel ne tu legální cestu. Pravděpodobně se domnívali, že tím, že změní místo bydliště Ústí nad Labem a odstěhují se do Krupky, tak se z hledáčku policie ztratí. Neztratili.

Policisté zásahové jednotka KŘP Ústeckého kraje realizovali akci současně na 3 místech. Zadrželi všechny podezřelé osoby. Následně byly provedeny domovní prohlídky, během kterých kriminalisté zajistili kompletní varnu na výrobu metamfetaminu, potřebné komponenty na výrobu metamfetaminu (léčivo obsahující pseudoefedrin, červený fosfor, kyselinu fosforečnou, kyselinu solnou, varné sklo atd.), čistý metamfetamin, finanční hotovost ve výši 140 000,-Kč, 1 500 Euro a osobní vozidlo v hodnotě cca 150.000,- Kč.

Všem čtyřem podezřelým osobám policejní vyšetřovatel sdělil obvinění z trestného činu Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za což jim hrozí odnětí svobody v rozmezí od 8 do 12 let. Na dva muže byl podán návrh na vzetí do vazby, který soudce akceptoval. Obvinění byli následně policisty eskortováni do vazební věznice. Třetí muž putoval rovnou do výkonu trestu, neboť byl v minulosti soudem odsouzen k 3 rokům nepodmíněně za trestný čin Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Obviněná žena je stíhaná na svobodě.