Tradiční sbírka „KRABICE OD BOT“ se prodlužuje!

Také letos můžete splnit vánoční přání v „krabici od bot“. Tradiční sbírka se prodlužuje do neděle 13. prosince.

Tradiční sbírku „Krabice od bot“ organizuje Diakonie Most. Své dárky můžete dárky zarezervovat na webu sbírky https://www.krabiceodbot.cz/sberna-mista/. Rezervační systém umožňuje mít přehled tak, aby se dostalo na všechny děti. V Mostě se letos otevřelo nové sběrné místo v Lomené 47. Další info na webu: https://most.diakonie.cz/krabice/. Také letos platí, že pokud nevíte, co zabalit do krabice, můžete přispět v doprovodné sbírce Krabice online, která pomáhá dětem v průběhu celého roku.