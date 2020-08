Tripartita podporuje rozvoj Moldavské dráhy i kulturní akce

Hospodářská a sociální rada Mostecka (HSRM) se po pravidelném dvouměsíčním sněmu opět sejde až v září, její členové ale pracují a pořádají akce i během prázdninových měsíců.

Začátkem července například proběhla porada zájmových skupin projektu „Moldavská dráha“ s evropskými poslanci. Hospodářská a sociální rada projekt regionální železnice a plány na její opětovné propojení přes česko-saskou hranici dlouhodobě podporuje. Rozvoj Moldavské dráhy může mít velký přínos pro rozvoj cestovního ruchu v tomto regionu na obou stranách hranice. A může to pomoci i propagaci památek Hornické krajiny Krušnohoří/Erzgebirge, které byly v loňském roce na základě společné česko-německé nominace zapsány na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Do příštího roku by měla být na projekt opětovného propojení Moldavské dráhy zpracována studie proveditelnosti, která by měla být prezentována nejpozději na česko-německé konferenci v příštím roce v Teplicích.

Ačkoli řada kulturních a společenských akcí, které členské organizace HSRM na letošní jaro plánovaly, musela být s ohledem na koronavirovou pandemii odložena nebo přesunuta na jiný termín, některé by se měly i přesto uskutečnit. Například už desátý ročník oblíbené obecní akce Patokryjská vlna (15. 8.). Na její pořádání přispěla Hospodářská a sociální rada Mostecka z rozpočtu své odborné komise pro kulturu. Obdobným způsobem HSRM už letos podpořila například město Meziboří, které z prostředků Kulturní komise při HSRM žádalo o dotaci na předvánoční akci nazvanou Se světýlkem za Ježíškem.