Máte rádi kreativní činnosti? Hledáte inspiraci pro upcyklaci, tedy jak tvořit z věcí, které by skončily v odpadkovém koši? Chcete si vyrobit zajímavé ozdoby na Vánoce? Přijďte zítra v sobotu 6. 11. do Městské knihovny Most na kurz kreativní tvorby.