Místní akční plán (MAP) II rozvoje vzdělávání obce s rozšířenou působností (ORP) Most připravil stejně jako v minulých školních letech akci s názvem Týden podpory čtenářské gramotnosti na Mostecku. Termín pro letošní konání je stanoven na týden od 15. do 21. března.

Cílem této akce je především propagace čtení a podpora čtenářské gramotnosti nejen u dětí a žáků na Mostecku, ale i u jejich rodičů a široké veřejnosti.

V rámci celého týdne proběhnou různé aktivity ve školách a další akce organizované projektem MAP II ve spolupráci s dalšími institucemi, jako jsou Městská knihovna Most, Oblastní muzeum a galerie v Mostě a další.

Týden gramotnosti bude v průběhu března propagován v médiích, na webu a Facebooku projektu MAP II a statutárního města Mostu, na informačních tabulích v knihovně a v budově magistrátu, v Mosteckých listech i v prostředcích městské hromadné dopravy.

Akci podporují i dvě soutěže, které od poloviny ledna do poloviny února projekt MAP II organizuje. Již tradičně se jedná o soutěž o Nejkrásnější báseň a Nejlepší slogan.

Pozor – u obou těchto soutěží se blíží nejzazší možný termín odevzdání vašich příspěvků, kterým je neděle 14. února.

V projektu MAP II rozvoje vzdělávání ORP Most věří, že se do celotýdenní akce na podporu čtenářské gramotnosti a třeba ještě i do soutěží aktivně zapojíte a užijete si spoustu zábavy při čtenářských a spisovatelských aktivitách.