Ukliďme tak trochu jinak…

Doba koronavirová připravila obyvatele o kulturní, sportovní a další společenské akce. Jednou z nich byla i dobrovolnická akce Ukliďme Most, která se měla konat pod patronací města na dvou místech počátkem dubna. I tak se ale mezi námi objevují dobré duše, které využijí třeba procházku v lese nejen k příjemnému rozjímání, ale všímají si i svého okolí.

Například nedávno se objevila na Facebooku výzva, či spíše prosba, abychom při výletu do přírody přibalili do svých batůžků pytle na odpadky. Autorka výzvy, která hned našla odezvu, a jak to tak chodí nejen souhlasnou, připojila fotografii nasbíraného nepořádku. Každá taková činnost si zaslouží pochvalu a povzbuzení. Ale v současnosti i jedno nezbytné upozornění, abyste, pokud se k podobné bohulibé činnosti necháte zlákat, dodržovali bezpečnost a hygienu. V dnešní době koronavirové to platí dvojnásob.