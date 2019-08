Unikátní atrakce zpestří doprovodný program TOTAL Czech Truck Prix

Na pestrý a bohatý doprovodný program se mohou i letos těšit návštěvníci evropského šampionátu okruhových tahačů (FIA ETRC), který pod názvem TOTAL Czech Truck Prix hostí už posedmadvacáté mostecký autodrom. Na závodní víkend na přelomu srpna a září fanoušky pozvou sami jezdci, kteří v pátek 30. srpna v podvečer projedou ve svých šestitunových speciálech ulicemi Mostu. Spanilá jízda s cílem na centrálním 1. náměstí pak bude pokračovat hudební produkcí, soutěžemi o vstupenky a rozhovory s jezdci a jejich následnou autogramiádou. O víkendu 31. srpna a 1. září se na autodromu nebudou nudit ani děti, v závěru prázdnin si užijí kolotočové atrakce i novinky, jakými jsou wipe-out nebo air born.

Kolotoč se vrací na autodrom jako nepřehlédnutelná atrakce doprovodného programu po delší době. „Věříme, že zejména nejmenší návštěvníky závodního víkendu potěší. Mohou se svézt na centrifuze nebo řetízkovém kolotoči. Chybět nebude ani střelnice, kde si mohou vyzkoušet přesnou mušku i tatínkové a maminky. Velký zájem očekáváme o adrenalinové atrakce. Wipe-out je otáčecí rameno, které je nutné přeskočit. Točí se stále rychleji, takže vyžaduje dobrý postřeh soutěžících. Air born je zase pro odvážné. Nafukovací raketa totiž zájemce vynese do několikametrové výšky,“ upřesnila eventová manažerka společnosti AUTODROM MOST Michaela Rosenkranzová.

Děti budou mít zázemí jako vždy na dopravním hřišti s funkčními semafory s bezplatnou zápůjčkou kol, koloběžek či odrážedel, čekají je také hry a soutěže o ceny. Chlapcům a dívkám se bude věnovat i stánek oddělení ministerstva dopravy BESIP. „Členové týmu BESIP děti hravou formou seznámí s hlavními zásadami bezpečného pohybu v ulicích města, ať už v roli chodce či cyklisty. Dospělým návštěvníkům pak zdarma nabídnou preventivní vyšetření zraku odborným lékařem. Řada řidičů totiž trpí nějakou formou zrakového postižení, aniž o tom vědí,“ doplnila Rosenkranzová.

Adrenalinový zážitek zájemcům zprostředkují taxijízdy v závodních speciálech na malém okruhu na polygonu nebo v terénních vozech na offroadové dráze. Kdo si chce vyzkoušet speciál Škoda Octavia Cup RS III na velkém okruhu, má jedinečnou příležitost v sobotu po ukončení programu jednotlivých závodních sérií. Motorkářskou show se speciálními efekty předvede po oba víkendové dny v polední přestávce na cílové rovince kaskadérská skupina Crazy Day.

Doprovodný program nabídne také už potřetí přehlídku The Most Truck Festival, kam majitelé přihlásili na 100 kamionů, a to i amerických nebo historických. Tahákem pro diváky bude v sobotu i v neděli spanilá jízda účastníků festivalu po velkém závodním okruhu.

Hlad a žízeň návštěvníci zaženou v restauraci v paddocku autodromu či u stánků, jež budou rozmístěny po celém diváckém svahu. Vybírat si mohou z rozmanité nabídky teplých i studených nápojů a piva tradiční tuzemské značky Prazdroj. Vstupenky na TOTAL Czech Truck Prix lze zakoupit na www.autodrom-most.cz