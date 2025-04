Unikátní střelnici u mosteckého nádraží zatím nikdo nekoupil

Unikátní krytá střelnice v Česku, která se nachází v místě bývalého podchodu u nádraží Mostě, je na prodej. Zájemci ale nejsou na obzoru. Město ji proto nejspíš nabídne za nižší cenu.

Už před více než rokem nabídla radnice střelnici k pronájmu. Svůj záměr ale postupně přehodnotila a nabídla ji k prodeji za cenu znaleckého posudku. „Zatím se nikdo nepřihlásil. I když je znalecký posudek správně spočítaný na dva a půl milionu korun, tržní hodnota je dramaticky jinde. Hlavně je zde potřeba dodatečných investic, aby se zařízení zprovoznilo na parametry, které vyhovují jak návštěvníkům, tak i zkušebním komisařům,“ konstatoval náměstek mosteckého primátora Václav Zahradníček. Město proto přemýšlí, jak bude postupovat dál. „Další možnost je postupně snižovat cenu, jak nám to umožňují zákonné normy,“ nastínil náměstek.

Radnice je přesvědčena, že se jedná o zajímavou příležitost, jak udržet raritní velkou střelnici na padesát metrů. „V republice žádná jiná taková není. Stálo by to za to. Není zatím ale nikdo, kdo by do toho za těchto podmínek chtěl jít,“ připustil zároveň Václav Zahradníček. Policisté zatím trénují na venkovních střelnicích, kterých je na Mostecku více. Jedna se nachází například v Čepirozích. Jedná se ale o střelnice se vzdáleností na dvacet metrů.

„Zachování střelnice je v zájmu města, zejména pak městské policie, která sem chodila trénovat střelbu, státní policie, ale také ze strany žadatelů zájemců o zbrojní průkaz, kteří chtějí mít legálně drženou zbraň. Tento zájem posledních zhruba osm let stále roste a je potřeba mít příležitost si někde zkoušet a trénovat střelbu,“ říká náměstek Zahradníček.

Nájemce, jemuž město vypovědělo smlouvu o pronájmu v roce 2023, přenechal interiéry městu za přibližně sto tisíc korun. Střelnice je provozuschopná s nezbytným vybavením. „Vnitřní vybavení tu zůstane pro nového provozovatele. Bude ale potřeba střelnici modernizovat a zlepšit technologie, ať už se jedná o střelecké pojízdné terče, ale i řadu dalších věcí,“ připomněl Václav Zahradníček.