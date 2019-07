Unipetrol lidem: navrhujte a vybírejte projekty, které Unipetrol ve spolupráci s městy Most a Litvínov zrealizuje v příštím roce

Unipetrol spustil kampaň, ve které vyzývá obyvatele mosteckého regionu, aby se zapojili do návrhů obecně prospěšných projektů, které v příštím roce společně s městy Most a Litvínov zrealizuje. Kampaň se koná v Mostě a Litvínově od půlky července a obyvatelé se mohou zapojit různými způsoby.

Unipetrol je oslovuje pomocí reklamy na autobusových a tramvajových zastávkách a ekologickými graffiti na chodnících. Hlasovací boxy jsou umístěny na veřejných místech, v prostorách veřejně přístupných institucí či na vrátnici chemického areálu, ve kterém denně pracuje přes šest tisíc lidí, „Do ulic už vyjela i speciální tramvaj,“ říká Jakub Kosmowski, ředitel marketingu skupiny Unipetrol. Ta bude v následujících měsících sloužit ke hlasování obyvatel. Sběr nápadů končí 31. srpna.

„Každoročně podporujeme města a obce okolo nás, neziskové organizace, školy a nejrůznější společenské, kulturní a sportovní projekty. Dvakrát ročně vysazujeme do řeky Bíliny ryby a staráme se o sokoly stěhovavé, kteří sídlí na komínech našeho závodu. Nedávno jsme přispěli na nové hasičské auto litvínovským dobrovolným hasičům. Přemýšleli jsme, co dál, a napadlo nás spojit se s oběma městy a zeptat se přímo lidí, našich sousedů a spoluobčanů, na jejich přání,“ vysvětlil Tomáš Herink, člen představenstva skupiny Unipetrol a místní rodák.

Do kampaně Unipetrolu jsou zapojena i obě města. Ta zástupci Unipetrolu oslovili s nabídkou spolupráce a dohledu nad sběrem a výběrem nápadů. „Angažovanost soukromých subjektů je pro rozvoj našeho regionu důležitá. Jsme rádi, že Unipetrol, jako největší místní zaměstnavatel, je v tomto směru hodně aktivní,“ řekla Kamila Bláhová, starostka města Litvínov. Její mostecký protějšek primátor Jan Paparega dodal: „Libí se nám způsob, jakým Unipetrol k celé věci přistoupil. Neomezil se jen na pouhou reklamu, ale rozhodl se přijít se společensky zodpovědným konceptem, do kterého zapojil i obyvatele.“

Unipetrol sleduje kampaní, která potrvá až do konce roku, hned několik cílů. „Zapojíme místní obyvatele, protože oni nejlépe vědí, co jim tady chybí, nebo co lze zlepšit. Cílem všech našich aktivit, je přinést něco navíc lidem v našem okolí, v tomto případě obyvatelům Mostu a Litvínova. Společně s oběma městy se budeme finančně podílet na realizaci vybraného projektu. Jsme důležitou součástí Ústeckého kraje a chceme být i platným členem místní komunity,“ doplnil Jakub Kosmowski.

Obyvatele Mostu a Litvínova Unipetrol vyzývá ke spolupráci různými způsoby. Oslovuje je reklamou umístěnou na tramvajových a autobusových zastávkách, skrze graffiti na chodnících, a také pomocí dotazníků, které s lidmi vyplňují pracovníci specializované agentury. „Kampaň je rozdělena na dvě fáze. V té první vyzýváme lidi, aby předkládali nápady, co jim v mosteckém kraji chybí, nebo co by se mohlo zlepšit. Sběr nápadů končí 31. srpna. Poté společně se zástupci obou měst vybereme tři projekty, o jejichž realizaci rozhodnou opět obyvatelé hlasováním. Do konce roku chceme mít jasno, který projekt nebo projekty pomůžeme městům v příštím roce zrealizovat,“ uzavřel Jakub Kosmowski.