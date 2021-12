Univerzita volného času slaví další rok, zájemci se mohou hlásit k dalšímu semestru

V Městské knihovně Litvínov proběhl další úspěšný semestr Univerzity volného času.

Navzdory nesnadné situaci ve světě měli i letos možnost se v rámci univerzity znovu potkávat senioři s knihovníky a zajímavými hosty.

Nový semestr odstartoval letním grilováním v atriu knihovny. Univerzita přivítala osvědčené lektory jako pana Františka Haaseho a Mgr. Renatu Menclovou. Ti studentům přednášeli o cestování s foťákem v ruce, technikách focení a příbězích jejich vlastních fotografií. Díky nim se mohli účastníci podívat do české krajiny připomínající exotická místa a do centrálního Krušnohoří. Mgr. Jiří Šlajsna přítomné zasvětil do životů potomků českých králů a prozradil na ně dosud netušené klepy. Mgr. Antonín Kadlec zase přiblížil dobu vlády Václava IV. a taktéž prozradil zajímavosti, které z hodin dějepisu určitě nezjistíte. Svou návštěvou poctil univerzitu i skvělý Adolf Dudek – ilustrátor dětských knih. V několika vteřinách rozesmál početnou skupinu seniorů a smích neustal ani do konce programu. Nesedělo se ale pouze na židlích. Aktivní senioři prošmejdili každý metr štoly Starého Martina v Krupce a rovněž kostela v Mariánských Radčicích. Z těchto míst si mimo fotografií odnáší opět spoustu nových vědomostí. Ještě je čeká přednáška PhDr. Jiřího Wolfa na téma morové situace v roce 1680 a tím končí letošní zimní semestr.

„Obohaceni o nové informace, zajímavosti a nachozené kroky v nohou se těšíme na další pokračování UVČ. Těšíme se na spoustu nových poznatků a výletů, které budou stát za to. Jsme moc vděční všem našim stálým studentům, kteří jsou na této cestě s námi, a vřele vítáme nové účastníky. Ve dvou studijních skupinách je několik volných míst, takže nemusíte mít strach, že by pro vás nebylo místo. Nebojte se nás oslovit v knihovně, telefonicky 725 298 195, nebo na e-mailu: svobodova@knihovna-litvinov.cz. Rádi vše přiblížíme a vysvětlíme,“ vyzývá případné zájemce Michaela Hrabinská z Městské knihovny Litvínov.