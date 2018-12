Ústecký kraj drží prim ve výrobě pervitinu

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje uspořádalo třetí ročník konference k problematice drogové kriminality na téma „Drogová scéna v příhraničí“.

Konferenci zahájil náměstek ředitele krajského ředitelství pro Službu kriminální policie a vyšetřování Zbyněk Dvořák. „Čím více prostředků vrhneme do boje s drogovou trestnou činností, tím budeme úspěšnější. A úspěšní budeme jedině, pokud s námi budou spolupracovat školy, rodiny a co nejširší platforma subjektů.“ Ve svém příspěvku pak seznámil s problematikou drogové trestné činnosti v Ústeckém kraji.

Drogové scéně v České republice a jejím mezinárodním souvislostem se ve svém příspěvku věnoval ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych. Uvedl, že nejužívanější drogou napříč evropskými státy je konopí a Ústecký kraj má spolu se Středočeským krajem a Prahou neslavné prvenství ve výrobě metamfetaminu. Za specifika Ústeckého kraje označil hlavně velmi vysokou produkci a dostupnost pervitinu, vyšší koncentraci vyloučených lokalit a blízkost hranic s Německem a Polskem.

Program konference se věnoval i závažné problematice závislostí u dětí. O situaci v Ústeckém kraji hovořila Radka Kobližková z organizace DRUG-OUT Klub. Zkušenostmi z terénní práce pak doplnili pracovníci Krajské adiktologické ambulance a poradny pro děti a dorost. Ti se věnují mladistvým klientům; průměrný věk klienta je 16 let. Specifikem terénní práce na Ústecku je práce s dětmi od 6 let v rodinách, kde se užívají drogy, a to zejména v sociálně vyloučených lokalitách.

Nedílnou součástí drogové problematiky je i samotná závislost na drogách. Tématu závislostí a přístupům k její léčbě byl věnován příspěvek Jiřího Presla, ředitele organizace Drop In. Účastníky mj. seznámil s vývojem přístupů k léčbě v minulosti od abstinence jako jediné možnosti léčby přes výměny injekčních jehel až k substituční léčbě. Podrobněji se věnoval metadonové léčbě a její úspěšnosti.

V závěru konference se přítomní přenesli do školního prostředí a připomněli si možnosti a limity využití „drogové“ legislativy na půdě školy. Zazněly i praktické rady pro aplikaci zákonných norem do školního řádu. Objasněny byly i některé konkrétní přestupky a trestné činy, se kterými se ve školním prostředí setkáváme.

Cílem konference bylo všem účastníkům, jak z řad policistů, tak i odborné veřejnosti, přiblížit současnou drogovou scénu a podívat se na ni z více úhlů, nejen ze strany trestně právní, ale i sociální, terénní, pedagogické a medicínské.

Projekt je finančně podpořen Evropskou unií Interreg v projektu Zlepšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí pomocí koordinované práce s veřejností.