Utekl s kradeným tabletem

Policisté v Mostě nyní obvinili z přečinu krádeže 33letého muže z Teplicka, který měl již v loňském roce v jedné prodejně se spotřební elektronikou odcizit hybridní tablet. Ke krádeži mělo dojít v mosteckém obchodním domě, kam muž přišel a kde si v regálech prohlížel výrobky. V nestřeženém okamžiku si měl pod svůj oděv uschovat notebook v hodnotě 8 900 korun a poté prodejnu opustil. Při odchodu se spustil alarm a muž z objektu utekl. Policisté znali totožnost podezřelého muže a pátrali po něm. Šetřením zjistili, že podezřelý muž se má nacházet v cizině. A letos ve druhé polovině roku byl muž z ciziny vydán do Česka do výkonu trestu odnětí svobody pro jinou trestnou činnost. Policisté mu tam předali usnesení o zahájení trestního stíhání. Už v minulosti kradl a byl za to odsouzen nepodmíněnými tresty, které vykonal. Za tuto krádež mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody. Muž si na krádež tabletu vzpomněl. Odcizenou věc prý komusi prodal.