Útlum lomu ČSA pokračuje, končí hlubinná těžba v bočních svazích

Důl Kohinoor a.s. ze skupiny Sev.en Energy ukončí dobývání zbytkových zásob v bočních svazích lomu ČSA. Těžba hlubinným způsobem byla pouze dočasným řešením a je plně vázána na útlum těžby podle rozhodnutí vlády z devadesátých let. Zaměstnancům, kteří se na hlubinné těžbě podílí, nabídne společnost možnost využít volných pracovních míst v rámci skupiny Sev.en Energy a férové vyrovnání.

Těžba hlubinným způsobem v bočních svazích lomu ČSA je pro skupinu Sev.en Energy v současné situaci příliš nákladná a dále neudržitelná. „Jednalo se v podstatě o experiment, kterým jsme si chtěli zajistit další kvalitní uhlí především pro výrobu tříděných druhů uhlí pro využití v domácích kotlích. K tomu jsme využili, alespoň na nějaký čas, práci horníků z uzavřeného dolu Centrum. Jejich fyzicky i psychicky náročné práce si velmi vážíme. Provoz hlubinného dolu jsme však prodlužovali na samotnou hranici únosnosti a ekonomických možností. V současné době je vzhledem k výraznému propadu poptávky po tříděném uhlí způsobeném teplejším počasím, výměnou domácích kotlů a předpokládanou ekonomickou recesí v době pandemie další fungování hlubinné těžby bez větších finančních ztrát takřka nemožné,“ uvedla mluvčí skupiny Gabriela Sáričková Benešová. Náklady na tunu uhlí vydobytou metodou chodbicování či stěnování jsou nesrovnatelně vyšší ve srovnání s těžbou povrchovou. Těžba v bočních svazích lomu ČSA tak bude zcela ukončena během několika týdnů. Chodbice budou uzavřeny a řádně zabezpečeny.

Zaměstnanci Dolu Kohinoor dostanou nabídku nové pracovní pozice v rámci společností skupiny Sev.en Energy. „Nabízíme jim uplatnění například v sousední Vršanské uhelné. Záleží samozřejmě na jejich profesi a zaměření,“ uvedla dále mluvčí skupiny. Pro všechny zaměstnance, kteří budou odcházet, je připravena nabídka férového finančního vyrovnání. Každý z odcházejících horníků dostane odstupné podle platné kolektivní smlouvy. To představuje podle odpracovaných let tří až sedmi násobek jejich průměrné mzdy. Odcházející horníci navíc mohou využít závazku státu a požádat o restrukturalizační příspěvek, který byl vyjednán v roce 2016 v souvislosti s rozhodnutím o útlumu těžby. Firma jim pomůže i zprostředkováním komunikace s příslušnými úřady.

Ukončení hlubinné těžby neovlivní dodávky hnědého uhlí žádným skupinám odběratelů.