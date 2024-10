Uzavření mostu se posouvá

Zářijová povodeň ve městě Ústí nad Labem se dotkla i termínů pro zprovoznění lávky pro pěší a uzavření mostu Ed. Beneše. Vzhledem k tomu, že při dosažení 3. povodňového stupně musely být práce přerušeny, došlo i k posunu předpokládané uzavírky.

Po přerušení stavby se muselo čekat na opadnutí vody. Následně proběhlo odklízení naplavenin, kontrole a opravám na pilíři P6.

V současné době zhotovitel finalizuje soubor navržených dopravně inženýrských opatření (vedení objízdných tras, úpravy značení apod.) k předložení a odsouhlasení policií a dalšími dotčenými orgány. Se samotnou uzavírkou mostu a zprovozněním lávky pro pěší se tedy v tuto chvíli počítá koncem měsíce listopadu s tím, že termín se postupně zpřesní a veřejnost bude o uzavření i dopravních omezeních informována s předstihem.

Na vlastní termín dokončení stavby nemá toto zdržení vliv. Jak říká radní pro investice Tomáš Rieger.

„Z hlediska dotace je pro nás zásadní termín dokončení celé investiční akce a ten dodržen bude. Pokud se tedy změní termín plánovaného uzavření mostu, bude to znamenat jen to, že most bude uzavřen kratší dobu. Po kratší dobu budou také Ústečané nuceni strpět s tím související omezení.“