Ulici Vančury čeká oprava

Při nedávné rekonstrukci vodovodu a kanalizace v části ulice Vladislava Vančury bylo zjištěno, že celá místní komunikace je v nevyhovujícím stavu. Pokud by Severočeská vodárenská společnost, která tuto rekonstrukci měla na starosti, opravila pouze tu část, které se týkala výměny vodovodu, došlo by k narušení povrchu a dalších vrstev i v případě zbývající části vozovky. Rada města Mostu proto rozhodla, že opravu, která by byla v budoucnu nevyhnutelná a vyžádala by si mnohem více finančních prostředků, uskuteční město už nyní.