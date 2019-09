Užijte si pátek v Café Baru Citadela se skupinou Hambaeros

„Jsme hambatí a to přenášíme i do své tvorby.

Není nic, co by pro nás nebylo možné. S úctou k jazzu, funku, latině i rytmům zcela nevídaným“

Tři úči a basa zvou na koncert, který se uskuteční v pátek 13. září v Café Baru Citadela. Hambaeros s hostem saxofonistou Janem Priwitzerem Vás dostanou svou živočišnou interpretací známých i méně známých skladeb. Uslyšíte předělávky známých písní do zcela nových exotických aranží, instrumentálně zpracovaných pianem, basou a bubny v čele s osobitou zpěvačkou.

Členové skupiny

Pavla Waser Vasserbauer – piano

Marcela Kithiczka Nováková – vocal

Fabio Kora – cajon, drums

Petra Kubošková – bass