V březnu přišel z basy, v dubnu 4x kradl, soud ho poslal do vazby

Okresní soud v Mostě poslal do vazební věznice 26letého muže z Mostu. Toho vyšetřovatel obvinil ze zločinu krádeže a přečinu poškození cizí věci a státnímu zástupci podal podnět na vazební stíhání. Muž se v březnu vrátil z vězení a už v dubnu se měl dopustit krádeže v obchodě a tří vloupání do objektů. Přestože byl již za krádeže odsouzen a potrestán, všech čtyř skutků se dopustil v době, kdy byl vládou ČR vyhlášen nouzový stav. S ohledem na spáchání trestných činů v době trvání stavu nouze ho může soud poslat tentokrát za mříže až na osm let.

Podle kriminalistů a policistů z obvodního oddělení Most Zahradní, kteří případy vloupání objasnili, měl Mostečan v nočních hodinách v Mostě vniknout po překonání vstupních dveří do prodejny pro motoristy, kde měl odcizit různou autokosmetiklu v hodnotě 11 tisíc korun. Na dveřích zanechal další škodu ve výši 5 tisíc korun. Na sídlišti Výsluní se měl obviněný vloupat do prodejny drogerie a odnést si měl vystavené drogistické zboží za více než jeden tisíc korun. Škoda na dveřích, které poškodil, se vyšplhala na částku téměř sedm tisíc korun. Do prodejny zavítal o pár dnů později. I tentokrát přišel v noci a chtěl se dovnitř dostat stejným způsobem. Dveře nepřekonal a z místa odešel s nepořízenou. Naposledy kradl v supermarketu koncem dubna, kdy v jeho tašce skončily čtyři přípravky na vlasy a kapsle na praní. Z prodejny utekl pronásledován pracovníkem ostrahy. Muže nakonec vypátrali přivolaní policisté hlídkové služby v nedalekém domě.