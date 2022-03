V cizím bytě si dali sprchu

Poslední den minulého týdne ve večerních hodinách vyjížděla hlídka obvodního oddělení do jednoho z bytů v Litvínově, u kterého měly být otevřené dveře. Na místě policisté narazili na čtyři muže z Pardubického kraje ve věku 19, 21, 23 a 36 let. Násilím měli vstoupit do obytného prostoru, kde měli i přes nesouhlas nájemníka pobývat. Dle jejich slov se šli jen osprchovat po práci a k tomu jim údajně měl dát svolení majitel nemovitosti. Hlídkou byli všichni na místě zadrženi a převezeni na policejní stanici. Od policistů si převzali sdělení podezření, kteří je viní ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody ve formě spolupachatelství. V případě odsouzení mohou muži odejít od soudu až s tříletým trestem odnětí svobody.