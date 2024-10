V KNIHOVNĚ SE BUDE 21. ŘÍJNA ČÍST NEKLIDNÁ RŮŽE

Mostecká knihovna zve 21. října od 16.30 hodin na autorské čtení z knihy Moniky J. Čapkové „Neklidná růže“.

Jak autorka sama o sobě píše na svém Facebooku, je bývalá manažerka, duší spisovatelka, srdcem milující bytost a pohlavím jednoznačně žena. Začínající spisovatelka představuje svou dlouze očekávanou debutovou knihu. Přijďte se ponořit do světa dobrodružství Evelíny, hlavní hrdinky Neklidné růže.

Hlavní hrdinka Evelína je vyzrálá žena, která má tělo třicítky, duši dvacítky a ztřeštěnost patnáctky. Po přečtení několika stránek si ji doslova zamilujete a budete chtít být jako ona! Její příběhy jsou jako divoká řeka, která vás unese do světa fantazie a poplujete s ní po proudu plném humoru, nikdy nekončících trapasů, spletitých partnerských vztahů, nevěry, smyslných myšlenek, tajemna a nečekaných zvratů. Znáte to, žena v letech hledá lásku … Ale Evelína je jiná, není ordinérní, nudná ani podobná ženám v krizi středního věku. Je doslova magnetem na trapné situace.

„Kniha povídek každou čtenářku pohltí. Příběhy jsou plné vtipných situací, smyslnosti a humoru, ale také přinášejí vhled do života zralé ženy, která se nebojí experimentovat a hodlá si užívat každého dne, jako by byl její poslední. Evelína je Evelína. Je jiná a to se mi na ní líbí. Tato kniha je napsaná tak hravě, že vám při jejím čtení potečou po tvářích slzy smíchu, protože Evelíniny vtipné monology jsou prostě geniální. Autorce se podařilo ponouknout mou fantazii. Nepopisuje vše do detailů, jen nahazuje udičku a tím se fantazie čtenářek rozletí do závratných výšin. Navíc je kniha nápaditá a originální. Opravdu jsem si čtení neskutečně užívala,“ napsala o knize betačtenářka Jana Osičková. Vstupné na akci je zdarma.