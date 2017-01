V Lidlu nové generace si dáte i kávu

Obchod Lidl, který čeká v příštích měsících proměna na modernější prodejnu, už se rozebírá. Mostecký Lidl „nové generace“ bude druhý v republice.

Prodejna Lidlu se zavřela před dvěma týdny. Za neprodyšným stavebním oplocením už se ale čile pracuje. Zcela nový, moderní a ekologický Lidl by se měl otevřít v průběhu letošního listopadu. O budoucí podobě nového Lidlu jsme sice již informovali, nicméně do redakce Homéru dorazily některé další dotazy čtenářů. Reagovala na ně tisková mluvčí společnosti Lidl Zuzana Holá. Čtenáře například zajímalo, zda v nové prodejně bude nějaký sortiment, který dosud nebyl k mání. „Sortiment prodejen Lidl zůstává i v nových prodejnách stejný. Díky lepšímu a přehlednějšímu uspořádání však bude možné zvětšit úsek čerstvých potravin – ovoce a zeleniny, čerstvého masa, uzenin a mléčných výrobků – o dvacet procent. Nově bude pojata také pekárna.,“ odpověděla mluvčí. Dodala, že nová prodejna rozšíří pracovní místa a nabídne práci několika novým kolegům či kolegyním. Prozradila také, že při příležitosti otevření nové prodejny se zákazníci určitě mohou těšit na zajímavé akce. „Konkrétní informace však zákazníkům sdělíme až před dokončením prodejny, a to v dostatečném předstihu, aby se na ně mohli těšit,“ dodala.

První prodejna nové generace byla otevřena v prosinci loňského roku v Berouně. Most je tak jedním z několika dalších měst, kde se tímto způsobem modernizuje. „Koncept prodejen Lidl zůstane i v nových prodejnách stejný jako dosud. Ve vstupním prostoru ale bude zákazníkům k dispozici káva s sebou,“ prozradila ještě mluvčí.