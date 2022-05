V Litvínově budou dětské skupiny

Poptávka po umístění nejmladších dětí do mateřských škol převyšuje v Litvínově nabídku. Povinná je předškolní docházka, kdy má každé dítě garantováno místo v mateřince. Běžně jsou do školek přijímány děti ve věku od tří let. Třídy mají kapacitu 24 dětí, výjimečně může být navýšena na 28. V případě, že je ale do třídy přijato dítě, které v době nástupu ještě nedosáhlo věku třech roků, musí se kapacita třídy naopak snížit o dvě děti. Toto pravidlo školkám způsobuje kapacitní potíže a mladší děti musí odmítat. Mezi rodiči tak stoupá poptávka po dětských skupinách, v nichž je zpravidla cca 12 dětí ve věku od dvou do čtyř let.

Rada města Litvínova proto potvrdila potřebu vzniku dětských skupin v Litvínově. Požádal o to Spolek pro efektivní vzdělávání. „Už nyní evidujeme zájem rodičů dětí, otevřeme hned dvě dětské skupiny. Úhrada za docházku dítěte se bude měsíčně pohybovat v rozmezí 2 až 2,5 tisíce Kč,“ potvrdila předsedkyně spolku Vladimíra Salvetová a dodala, že dětské skupiny zahájí činnost v říjnu tohoto roku. Spolek již řadu let působí v Mostě, kde zřizuje několik dětských skupin. „Vznik dětských skupin vítáme a jsme rádi, že doplní současnou nabídku ve vzdělávání nejmladších. Ne každá maminka si z finančních důvodů může dovolit zůstat tři roky doma s dítětem. Ale i ty, které by mohly, jsou rády, když se mohou realizovat i profesně a skloubit obě své role,“ vyjádřila se místostarostka Erika Sedláčková.