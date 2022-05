V Litvínově odstartovaly oslavy založení městské policie

V Litvínově dnes 26. května odtartovaly na parkovišti v ulici Školní oslavy třiceti let založení Mětské policie Litvínov. A protože jsou litvínovští strážníci muži a ženy akce, i jejich oslava je akční. Své výročí slaví součinnostním cvičením s kolegy z ostatních složek integrovaného záchranného systému. Při pravili si ukázky služební kynologie, výstroje městské policie, Policie ČR i armády ČR. Předvedou společný zásah s hasičským záchranným sborem. A k vidění je i práce zásahové jednotky.

Městská policie Litvínov slaví 26. května třicet let své existence. Byla jednou z prvních v celé republice. A také jako první prosadila nulovou toleranci vůči nepřizpůsobivým, kterou později od litvínovských strážníků opisovaly městské policie napříč celým Českem. Třicátiny oslaví litvínovští strážníci ve velkém stylu spolu s ostatními složkami integrovaného záchranného systému v centru Litvínova.

O založení městské policie začalo vedení města uvažovat už v roce 1991. V tomto období byl jmenován historicky prvním velitelem Městské policie Litvínov Pavel John, který začal organizovat výběrové řízení strážníků. K 1. říjnu 1991 bylo vybráno 30 budoucích strážníků, včetně několika žen, postupně se provádělo jejich vystrojení a vyzbrojení, postupné absolvování přípravného kurzu pro strážníky a v prosinci téhož roku byla dobudována a dovybavena první služebna městské policie, a to v budově bývalé školky v Janově. Litvínovští zastupitelé schválili obecně závaznou vyhlášku, kterou byla založena Městská policie Litvínov 16. ledna 1992. V té době měla městská policie 76 strážníků a jednu Škodu Favorit. Historie litvínovské městské policie se roztočila naplno. Postupně byl založen psinec a ke strážníkům se připojili čtyřnozí parťáci. Zahájila provoz bezplatná linka 156. A konal se I. ples Městské policie Litvínov. Do roku 2000 ještě litvínovská městská policie zvládla zahájit provoz Pultu centralizované ochrany (PCO)“, který slouží k vyhodnocování poplachových událostí na střežených objektech a následnému zajištění výjezdu v případě poplachu v katastru města Litvínov a města Meziboří. A také přestěhovat se z Janova do služebny ve Vodní ulici.

Následující roky byly pro městskou policii plné změn a samozřejmě práce. Založen byl městský psí útulek. Vznikl městský kamerový systém. Strážníci začali zajišťovat strážní službu na ubytovně UNO. V roce 2008 přišly nepokoje v Janově. Dělnická strana zorganizovala pochod do Janova, který odstartoval nulovou toleranci. V Janově začali působit asistenti prevence kriminality. V současné době má Městská policie Litvínov 37 strážníků, 11 asistentek prevence kriminality, 6 služebních vozidel, 2 motocykly, 165 objektů připojených na pult centrální ochrany, 35 kamerových bodů v Litvínově, 8 kamerových bodů v Meziboří a 6 v Horním Jiřetíně.