V litvínovské knihovně vám naloží knihy „do kufru“!

V litvínovské knihovně běží zkrácený letní provoz. Využít můžete prázdninovou službu „Kniha do kufru“.

Knihovna nabízí čtenářům, kteří ještě neodjeli, že jim naloží do kufru spousty knih na cestu. V oddělení pro dospělé je připravena výstavka knihy na prázdniny a dovolenou – Kniha do kufru. Létu je přizpůsobena také výpůjční lhůta. Momentálně lze zapůjčit knihy až do 19. 8. a jistě to není konečné datum. „Jsme připraveni. Naložíme čtenářům, co si jen budou přát… tedy knihy a audioknihy,“ dodala vedoucí oddělení pro dospělé Michaela Hrabinská.