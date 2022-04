V Mostě přibyly kontejnery na kov

V loňském roce bylo v Mostě zkušebně rozmístěno 5 nádob na kovový odpad. Zkušenost ukázala, že se nádoby osvědčily a občané je využívají. Dokazuje to poptávka po těchto nádobách i množství vytříděných nápojových plechovek. Ty se v současné době třídí společně s plasty do žlutých nádob a za rok se jich povedlo vytřídit 5,78 tun.

Vzhledem k zájmu veřejnosti o třídění kovového odpadu město Most rozšířilo počet šedých kontejnerů o dalších pět. Mostečané tak mají možnost odkládat do šedých nádob barevný i nebarevný kov, který by jinak skončil na skládce. Šetrně se tak chovají ke svému životnímu prostředí.

Nádoby se nacházejí na těchto stanovištích: ulice Petra Jilemnického bl. 216, Václava Talicha bl. 509, U Parku bl. 566, Kpt. Jaroše bl. 606, Ve Strži, Komořanská bl. 700, Jiřího Wolkera bl. 571, Prokopa Holého čp. 1365, Obránců Míru bl. 373, Mostecká čp. 24 – Vtelno

Pokud se tento způsob třídění kovů osvědčí, uvažuje se o přidání dalších kontejnerů.

Co patří do nádob:

Do nádob je možné odkládat drobnější kovové odpady, jako např. plechovky od konzerv a nápojů, kovová víčka a zátky, alobal, kovové nádobí apod. Vhazovat je možno pouze kovové obaly neznečištěné zbytky potravin či nebezpečnými látkami.

Co nepatří do nádob:

Nepatří tam ani plechovky od barev či tlakové nádoby. Ty je možné společně s většími kovy, které se do vhozů nádob nevejdou, odevzdávat na sběrném dvoře.

Nápojové plechovky je možné i nadále třídit do žlutých kontejnerů společně s plasty a nápojovým kartonem.