Radní schválili uzavření smlouvy o bezplatné výpůjčce nádob na odpad od společnosti EKO-KOM, a. s. Jedná se o pět kusů nádoby na kov o objemu 1 100 l, které budou zkušebně umístěny po městě na třídění kovových odpadů. V současné době je možno třídit do nádob ve městě z kovových odpadů pouze nápojové plechovky do žlutých kontejnerů společně s plastem a ostatní druhy kovů je možno odevzdávat do sběrného dvora či výkupen odpadu.