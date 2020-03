Jak to dopadne, když se na prknech Městského divadla v Mostě objeví Jeskynní muž Roba Beckera?

Zjistíte to, pokud navštívíte 10.3. od 19 hodin oblíbenou hru Caveman. Máte-li chuť se rozesmát až k slzám, přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. Hrají: Jan Holík / Jakub Slach. Uvádí: POINT Praha. Vstupné: 330 Kč.