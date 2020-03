Kapela Three for Silver nabídne na Benediktu unikátní zážitek

Na mostekém Benediktu vystoupí 9. března od 19 hodin kapela Three for Silver (Portland, Oregon, USA).

Three for Silver nemají kytaru, klávesy ani bubeníka, ale tahací harmoniku a kontrabas vyrobený z plechové vany. Muzikanty nezajímá nic než dnešní publikum. Americký soubor přiblíží tradiční americkou hudbu, směs folku, blues a country. Zpěvák a basista Lucar Warford s chrapláckým hlasem Toma Waitse vyvažuje křišťálově čistý hlas akordeonistky Willo Sertain, a to za doprovodu zpívajícího houslisty Douglase Francisca. Každý koncert je unikát a magnetický zážitek. Vstupné: Kč 300.