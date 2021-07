V nemocnicích Krajské zdravotní by se mohly používat regionální potraviny

Vedení Ústeckého kraje se netají záměrem více propagovat regionální potraviny vyrobené na svém území. Vznikl tak nápad, že by do stravovacích provozů všech nemocnic Krajské zdravotní, a. s., mohli vybrané potraviny dodávat právě regionální producenti a dodavatelé.

„Chceme více propagovat a samozřejmě i podporovat výrobce a dodavatele regionálních potravin z Ústeckého kraje. Pokud se podaří najít potraviny, které by mohly být distribuovány do všech stravovacích provozů Krajské zdravotní a pravidelně je zásobovat, bude to přínosem pro všechny strany,“ uvedl k záměru kraje předseda výboru Zdeněk Plecitý. „Čerstvé, chutné a hlavně kvalitní produkty najdeme přímo v našem regionu a podpoříme tak lokální ekonomiku,“ dodal.

Obě strany se dohodly na zmapování stávající situace během letních měsíců. Krajská zdravotní přislíbila zjistit informace o potřebách ve stravovacím provozech. Spolupráce s regionálními producenty a dodavateli potravin by mohla vést například k vytvoření jednotného jídelníčku ve všech stravovacích provozech krajské akciové společnosti.

„Kdo jiný, když ne Krajská zdravotní, by měla podpořit lokální dodavatele a zpracovatele potravin, tedy ty z nich, kteří jsou schopní produkovat kvalitní a tělu prospěšné potraviny. Zdravá a pestrá strava jednoznačně přispívá k celkovému zdraví a tím pádem jí určitě můžeme považovat i za součást prevence před celou řadou vážných onemocnění,“ vyjádřil se k záměru za Krajskou zdravotní, a. s., předseda představenstva Ondřej Štěrba.