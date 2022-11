V policejní síti skončil další převaděč

Policejní komisař zahájil trestní stíhání 29letého muže pro trestný čin Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Obviněný byl ve vozidle v sobotu kolem půl druhé v noci na dálnici D8 u tunelu Panská kontrolován policejní hlídkou. Řidič, kromě spolujezdce, ve vozidle převážel další čtyři osoby státní příslušnosti Sýrie. Tyto osoby i přesto, že si byl vědom, že nemají platné cestovní doklady a víza a rovněž nemají povolení k pobytu na území České republiky, měl v úmyslu převézt přes hranice do Německa. Devětadvacetiletý řidič byl zadržen a vyslechnut. Při výslechu uvedl, že tak činil za úplatu 500 EUR. Stíhání je vedeno na svobodě a v případě odsouzení obviněnému hrozí trest odnětí svobody až do výše 5 let.