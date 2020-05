V pondělí 25. května pojede velká část dálkových vlaků a téměř všechny běžné linky Dopravy Ústeckého kraje

Od pondělí 25. května obnovuje Doprava Ústeckého kraje „školní“ osobní vlaky a autobusy. Něco podobného se týká i dálkových spojů. Tři páry EC do Německa, ale taky protažení rychlíků do Rumburku a další spoje na lince z Prahy do Ústí a Chomutova.

Ve stručnosti:

Od 25. května jezdí velká část dálkových vlaků a téměř všechny běžné linky DÚK. Jedinou větší výjimkou je Děčínsko. Zde nadále platí upravené jízdní řády na linkách U28 a L7. Na lince L2 v pracovní dny nejezdí noční pár vlaků do České Lípy, ani linka RE20. Podrobnosti najdete na: https://bit.ly/3geSE8g