V sobotu se v Litvínově odehraje Oldschool Bandy Cup v pouličním hokeji, přijďte fandit i hrát

V sobotu 7. května proběhne na hřišti vedle Soukromé sportovní školy v Litvínově turnaj Oldschool Bandy Cup v populárním pouličním hokeji. Přijďte povzbudit účastníky turnaje a vezměte sebou i děti pro které je také připraven program a mohou si mezi zápasy také zahrát.

Pro všechny účastníky a fanoušky bude připraven stánek s občerstvením a poté after párty v Atticu.Turnaj odstartuje v sobotu v 8 hodin. Organizátorům se přihlásila celkem desítka týmů, které spolu změří síly na 2 x 10 minut. Klání se účastní řada bývalých i současných vynikajících hokejistů, kteří si tak zavzpomínají na své dětství. „Chceme opět dětem ukázat, jak to vypadalo v našem mládí. Přišli jsme ze školy, hodili aktovku do kouta, udělali úkoly a všichni jsme vyrazili ven. V bandy hokeji jsme odehráli stovky zápasů. Hráli jsme si na tehdejší hvězdné hokejisty. Tímto turnajem chceme dětem ukázat, že zábava nemusí být jen na mobilu nebo počítači. Dnes děti chodí na různé individuální tréninky, ale tohle byl náš individuální trénink a bylo v něm úplně vše,“ říká pořadatel turnaje a někdejší výborný brankář Marek Pinc. „Na turnaj se nám přihlásilo i několik bývalých a současných hokejistů jako například legendární Viktor Hübl, Vojta Kubinčák, Lukáš Poživil, Lukáš Lhoták ze Švýcarska či Matěj Chalupa z kádru Vervy, ale nerad bych tu na někoho zapomněl, přijďte se přesvědčit sami, „ směje se Marek Pinc.