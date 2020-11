Zasedací místnost Sportovní haly Most se dnes, v pátek 13. listopadu změnila v testovací místnost. Domácí tým házenkářek DHK Baník Most „Černí andělé“ se zde testoval na onemocnění covid-19 před sobotním utkáním. Po dlouhé době se ve Sportovní hale Most odehraje velmi napínavé a důležité utkání, které se bohužel bude muset obejít bez diváků. Dobrá zpráva je, že utkání bude vysílat v přímém přenosu SPORT 1. Držte holkám palce ať můžou nastoupit v kompletní sestavě