Ve středu 24. listopadu pořádá Památník Terezín symbolický Pochod živých se svíčkami

24. listopadu 2021 se uskuteční v rámci vzpomínkových akcí k 80. výročí zahájení deportací Židů z českých zemí a vzniku ghetta Terezín symbolický Pochod živých se svíčkami. 24. listopad 1941 je považován za datum založení židovského ghetta v Terezíně, je to den příjezdu transportu AK 1 s prvními 340 nucenými obyvateli ghetta. Památník Terezín zve širokou veřejnost, aby si prošla cestu tehdejšího prvního transportu, od budovy vlakového nádraží v Bohušovicích nad Ohří až do Terezína, a svou účastí si připomněla tragický osud židovských obyvatel ghetta.

V letošním roce si připomínáme události, které se staly tragickými milníky v dějinách naší země i celé Evropy. Uplynulo již 80 let od zahájení deportací Židů z českých zemí a vzniku židovského ghetta v Terezíně, které se stalo významným článkem v obludném systému „konečného řešení židovské otázky“, jak nacisté pokrytecky nazývali plán na vyhlazení evropských Židů. Celkem prošlo terezínským ghettem na 155.000 Židů. V důsledku nelidských podmínek jich přímo v ghettu zahynulo přibližně 35.000 a z 87.000 deportovaných do vyhlazovacích a koncentračních táborů na východě jich přežilo necelých 3.600.

Ve středu 24. listopadu to bude od založení ghetta v Terezíně na den přesně 80 let a právě tohoto dne si chce Památník Terezín toto smutné výročí připomenout symbolickým Pochodem živých se svíčkami. Trasa pochodu povede ve stopách prvního transportu AK 1, tzv. Aufbaukomanda (komanda výstavby), ze dne 24. listopadu 1941, od budovy vlakového nádraží v Bohušovicích nad Ohří do Terezína, k pietní desce u bývalé vlečky. Železniční spojení s Terezínem bylo zprovozněno na podzim roku 1942, cestou pochodu tedy chodily i další tisíce vězňů v průběhu téměř celého prvního roku existence ghetta v Terezíně.

Účastníci pochodu se sejdou v 16:00 hodin před nádražní budovou v Bohušovicích nad Ohří, kde budou po přivítání seznámeni s historií terezínského ghetta a zapálí si svíčky, které zajistí pořadatel. Pak se vydá pochod na cestu, která bude měřit cca 2,1 km. V cíli položí účastníci svíčky k pietní desce u bývalé železniční vlečky, následovat bude krátký kulturní program sestávající ze zhudebněných básní Hanuše Hachenburga v podání dětí z Přírodní školy, o. p. s., z Prahy.

„K dopravě na akci mohou účastníci využít vlakové i autobusové spojení, v místě startu pochodu se nachází vlakové nádraží i autobusová zastávka. Pro účastníky přijíždějící osobním vozem budou připravena dvě parkoviště. Jedním je parkoviště Památníku Terezín u bývalého krematoria v Terezíně, od kterého bude na akci zajištěna kyvadlová autobusová doprava s odjezdem prvního autobusu v 15:30 hodin. Druhou možností je parkoviště v blízkosti vlakového nádraží v Bohušovicích nad Ohří, dopravu z cíle pochodu zpět k tomuto parkovišti po akci zajistí opět kyvadlový autobus,“ uvádí tiskový mluvčí Památníku Terezín Stanislav Lada.

Pokud by chtěli účastníci pochodu spojit akci s návštěvou Památníku Terezín, Malá pevnost je otevřena od 8:00 do 16:30 hodin, Muzeum ghetta, Magdeburské kasárny, modlitebna a replika mansardy s objektem bývalé městské váhy od 9:00 do 17:30 hodin, obřadní místnosti, kolumbárium a centrální márnice od 9:00 do 17:00 hodin a krematorium od 10:00 do 16:00 hodin.

Akce se koná v rámci platných vládních nařízení. Prosíme účastníky, aby u sebe měli respirátor, který bude nutno použít, pokud mezi sebou nebudou moci dodržet rozestupy alespoň 1,5 metru. Pro aktuální informace, prosím, sledujte webové stránky Památníku Terezín www.pamatnik-terezin.cz.