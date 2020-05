Verva Litvínov získala posilu do útoku

Verva vítá třetí novou tvář do svého týmu. Na sever Čech míří dvaatřicetiletý útočník Martin Látal. V Litvínově podepsal smlouvu na jeden rok.

Vedení Vervy angažovalo rychlonohého útočníka Martina Látala. Olomoucký rodák působil od svých mládežnických let na Kladně, kde patřil k tahounům mužstva. Byl pravidelným mládežnickým reprezentantem a zahrál si na mistrovství světa do osmnácti i dvaceti let. S výběrem osmnáctky vybojoval v roce 2006 bronzové medaile.

Po mistrovství světa v roce 2006 se vydal za zkušenou do Kanady, kde dva roky působil v juniorské QMJHL. Po návratu do Česka posílil pražskou Spartu. V extralize si kromě Sparty zahrál také na Kladně, kde debutoval v TELH. Objevil se i v dresu Mladé Boleslavi, Hradce Králové a Pardubic. Nejvíce se ale agilní útočník prosadil právě v Mladé Boleslavi, kde strávil téměř šest sezón. Od nového ročníku poprvé v kariéře oblékne černožlutý dres Litvínova. „Zkušený hráč, který má přes 600 startů v extralize a je jedním z nejlepších bruslařů ligy. Martin je pro nás hráč, který odvede pro tým spoustu černé práce,“ říká generální ředitel klubu Pavel Hynek.