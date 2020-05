Oblíbené promenádní koncerty se vracejí do Radničního parku mezi mosteckým magistrátem a hotelem Cascade. Návštěvníci se mohou těšit na šest koncertů v podání Big Bandu Zdenka Tölga a to jak k poslechu, tak i k tanci. Naplánované jsou na dva čtvrtky v měsíci v době od 17 do 18 hodin. První koncert se uskuteční 11. června. Další 25. června, 9. a 23. července, 6. a 20. srpna.