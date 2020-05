Udeřil muže zbraní, hrozí mu vězení

Na dvě léta až osm let může být potrestán v případě uznání viny 34letý muž z Mostu. Ten měl ve druhé polovině dubna napadnout téměř stejně starého muže a ohrožovat ho na místě veřejně přístupném pistolí. Vyšetřovatel ho obvinil ze zločinu vydírání a přečinu výtržnictví.

Podle policie měl obviněný minulý měsíc v odpoledních hodinách napadnout na parkovišti u jedné mostecké restaurace ve starší zástavbě města nejprve verbálně muže, který si tam přišel pro jídlo, a kterého ho zná. Měl mu sdělit, že ho zastřelí, pokud nezanechá vztahu se svou současnou přítelkyní. Po slovní rozepři měl poškozeného nejprve udeřit otevřenou dlaní do tváře. Následně měl z příruční tašky, kterou měl při sobě, vytáhnout krátkou střelnou zbraň nezjištěného typu, kterou natáhl a poté jedním úderem měl touto zbraní muže udeřit do ramene a následně ještě do podpaží stejné ruky. Posléze svého útoku zanechal a z místa odešel. Policisté, kteří se případem zabývali, ještě týž den zbraň zajistili. Obviněný je stíhán na svobodě. Napadený muž utrpěl lehká poranění.