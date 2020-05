Mladí lidé se mohou na mosteckém polygonu zdarma zdokonalit v řízení, o kurzy je obrovský zájem

Už na konci května startuje nový projekt pro čerstvé absolventy autoškol Start Driving. Je určený mladým začínajícím řidičům ve věku 18 až 24 let, kteří se mohou přihlásit do bezplatných zdokonalovacích kurzů bezpečné jízdy. Organizuje je osm výcvikových center po celé republice, jedním z nich je polygon mosteckého autodromu.

„Začínáme 7. června, zájem je veliký. Premiérový kurz už je zcela obsazený. Doporučuji proto zaregistrovat se co nejdříve i na další termíny, a to 22. června a 17. července,“ upřesnila ředitelka polygonu společnosti AUTODROM MOST Veronika Raková. Mostecký polygon poté nabídne do poloviny září další tři termíny.

Projekt se inspiroval rakouským systémem vzdělávání řidičů. Osmihodinový program kurzu pod dohledem zkušených instruktorů je zaměřený na zdokonalovací výcvik v reálném silničním provozu včetně osvojení zásad defenzivní jízdy a zvládání rizikových situací na plochách polygonu. Nedílnou součástí je i dopravně psychologický seminář.

Cílem projektu je podle místopředsedy Asociace autoškol ČR a koordinátora projektu Aleše Horčičky významně snížit počet závažných nehod způsobených začínajícími řidiči. „Povedlo se to například v Rakousku právě po zavedení moderního systému vzdělávání řidičů,“ vysvětlil.

Mostecký autodrom nabízí kurzy bezpečné jízdy pro řidiče celoročně. Jejich náplň se přizpůsobuje různým skupinám, například mužům, ženám, mladým začínajícím řidičům, rodinným příslušníkům či pracovním kolektivům. Kurzy využívají plochy polygonu, který patří k nejkomplexnějším a nejmodernějším zařízením u nás. Svou dispozicí, instalovanými technologiemi a dalšími navazujícími aktivitami nabízí jedinečné podmínky pro výuku a výcvik řidičů ve všech oblastech problematiky řízení vozidel.