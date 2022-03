Víkend v Selském dvoře v Braňanech pro malé milovníky koní

Od pátku 15.4. do neděle 17.4. se v Selském dvoře Braňany koná další víkendová akce pro malé milovníky koní a dalších zvířátek ve věku 4 – 14 let.

Děti se mají na co těšit. Naučí se nejen péči o zvířecí obyvatelstvo dvora, ale posadí se i do sedla a zahrají si spousty her včetně těch velikonočních jako například hledání vajíček – zajíček je mohl schovat kdo ví kde. Na pastviny, do stájí, do chlívku k prasátku či do restaurace?