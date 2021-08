Vila Libuše je zčásti opravená, můžete se podílet také…

Zajímavá událost se teď chystá v největší české vyloučené lokalitě. Litvínovské sídliště Janov ožije oslavami druhých narozenin vily Libuše, jejíž obnova se díky rozsáhlé iniciativě spolku MY Litvínov zařadila mezi nejsledovanější komunitní akce. Nadace Proměny Karla Komárka podporuje v rámci programu „Proměň své město“ terénní úpravy v zahradě vily. Účastníky oslav jubilea čeká debata o životě lidí v jiných chudých částech světa nebo koncert.

Rezignace na snahy cokoliv změnit, mizivé naděje na lepší budoucnost a nulové možnosti mladých lidí se zabavit. Nehostinný charakter vyloučené lokality sídliště Janov na jedné straně vyhání obyvatele ze severočeského města pryč, na straně druhé v nich vzbuzuje obrovskou naději. Verva spolku MY Litvínov vytvořit v sídlištní vile nové komunitní centrum vstupuje do třetího roku. Důvodem k oslavě jsou konkrétní výsledky, avšak nejen ty.

„Večer před samotnou oslavou proběhne přednáška, na které chceme lidem nejen ukázat, co se povedlo, ale především s nimi srovnat, jak žijí lidé v chudých lokalitách jinde na světě. Neotřelý pohled z Brazílie poskytne můj dlouholetý kamarád Roger Duran, který se celý život věnuje sociální práci a má úspěšně za sebou mimo jiné podobný projekt, jaký nyní rozvíjíme teď my v MY Litvínov,“ říká předseda tohoto spolku Petr Globočník.

Vila na příchozí působí mezi vybydlenými paneláky doslova magicky. Kompletně vyměněná okna v přízemí, tři opravené místnosti a rozvedená elektřina představují jen zlomek dosavadní práce. Díky až dvousettisícové podpoře Nadace Proměny Karla Komárka se rozsáhlé přeměny dočká totiž také zahrada. Spolek na ní prozatím založil záhony a vytvořil posezení na opékání buřtů. S městem se mu navíc podařilo vyjednat důležitý pronájem zbytku pozemku.

„Spolku MY Litvínov se výborně daří dostávat do povědomí lidí ze širokého okolí Litvínova. Pořádají pravidelně akce s různou náplní, a nabízejí tak úplně nový pohled na lokalitu Janov a na lidi, kteří v ní žijí. Je dobře, že na debatu k oslavě dvouletého výročí dostali pozvánku také lidé z Agentury pro sociální začleňování, města a kraje. Naše nadace od počátku podporuje myšlenku, aby se do komunitních aktivit zapojovalo co nejvíce lidí z různých skupin a z různého prostředí,“ říká ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka Petra Lepková Melingerová.

Přednáška a diskuse se konají 12. srpna od 18:00, samotná oslava druhých narozenin vily spojená s koncertem a další zábavou s překvapením začíná v pátek 13. srpna v tutéž hodinu přímo u vily na adrese Přátelství 110, Janov. Nadace Proměny Karla Komárka zároveň otevírá lidem možnost na rekonstrukci zahradu vily přispět. Podrobnosti naleznete na darovacích stránkách nadace.