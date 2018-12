Virtuálně stopem a pěšky po Ománu

Senioři se sešli na poslední přednášce XXII. semestru Univerzity volného času. Při závěrečné přednášce Univerzity volného času, společenská místnost knihovny „praskala ve švech“.Tentokrát je cestovatel, fotograf a geograf Pavel Svoboda zavedl až na daleký Arabský poloostrov, do Ománu. Nikdo z posluchačů tuto zemi nenavštívil a mnozí o ní nic neslyšeli, proto mnohé překvapilo, že sultanát Omán je jednou z nejbezpečnějších zemí světa. Současný sultán Kábús bin Said vládne už řadu let a titul monarchy je dědičný. Je to země, která velmi rychle zbohatla a najde se v ní i řada starobylých památek zapsaných na seznamu UNESCO. „Země oplývá také velkým množstvím přírodních úkazů jako termální prameny, fjordy a rybářské osady, které jsou ale přístupné pouze po vodě. Omán je země hodně moderní, ale muži a ženy jsou zvlášť, “ sděluje cestovatel, který se po severním Ománu pohyboval převážně stopem a pěšky. Nemohl si vynachválit muslimskou pohostinnost, a protože je muž byl dokonce pozván na tradiční velbloudí dostihy. Poutavé vyprávění o této zvláštní zemi si přišlo poslechnout 49 seniorů.