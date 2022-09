Vlak na Moldavu nahradí autobus

Na trati 135 Most – Moldava v Krušných horách

Správa železnic, s.o. uzavře ve dnech 8. a 9. října 2022 traťovou kolej mezi stanicemi Osek město – Moldava v Krušných horách.

Z tohoto důvodu nahradí ČD, a.s. po dobu výluky všechny vlaky linky T8 náhradní autobusovou dopravou (NAD).

NAD bude organizována podle přiložených výlukových jízdních řádů:

v úseku Teplice v Čechách – Moldava v Krušných horách a zpět, za vlaky Sp 1956 – 1959 . Spoje NAD neobslouží zastávky Lom u Mostu a Louka u Litvínova, obslouží zastávky Střelná v Krušných horách a Dubí.

a zpět, za vlaky . Spoje NAD zastávky Lom u Mostu a Louka u Litvínova, zastávky Střelná v Krušných horách a Dubí. v úseku Most – Moldava v Krušných horách a zpět, za vlaky Os 26800 – 26807. Spoje NAD neobslouží zastávky Střelná v Krušných horách a Dubí, obslouží zastávku Louka u Litvínova.