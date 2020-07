Vyhrajte elektro kolo se Sev.en Energy

Skupina Sev.en Energy má své společnosti v koutech naší země, které rozhodně stojí za návštěvu. Během prosluněných letních dnů i nostalgického podzimu přijeďte na Mostecko a do Krušných hor, do Kladna a na Pardubicko. Navštívíte krásná místa a zároveň můžete soutěžit o zajímavé ceny.

„Letos nemůžeme turistům vzhledem k aktuální situaci s pandemií coronaviru COVID-19 a tomu, že naše provozy patří do kritické infrastruktury a jsou proto pečlivěji chráněné, než jiné cíle, nabídnout oblíbené Uhelné safari a exkurze do kladenské teplárny a elektrárny Chvaletice. Můžeme ale turisty provést po zajímavých a poutavých místech regionů, kde podnikáme,“ uvedla mluvčí skupiny Gabriela Sáričková Benešová. Sev.en Energy připravila pro všechny turisty 7tour po místech, která jsou turisticky atraktivní a mají přitom souvislost se zaměřením společností skupiny nebo se nachází v regionech, které skupina podporuje. Podíváte se do centra památky UNESCO do Krupky a poznáte její hornickou minulost. Seznámíte se s historií těžby uhlí v Podkrušnohorském technickém muzeu. Na kole se projedete místy, kde se dříve těžilo uhlí a dnes je tu rekreační areál plný atrakcí nebo panenská příroda a ráj pro ptáky, hmyz a další živočichy. Vydejte se po stopách těžby, uhlí, energie a tepla. Navštívíte Kutnou horu, Pardubice, Národní hřebčín v Kladrubech a celou řadu dalších zajímavých míst. Celkem turisty 7tour provede po 21 zastaveních. Na všech hledejte podle souřadnice kámen s QR kódem a máte skoro vyhráno.

Pod QR kódem ním se skrývají bližší informace o turistickém cíli, který jste navštívili. Vyfoťte se u kamene tak, aby bylo z fotografie patrné, na kterém místě se nacházíte. V pozadí fotografie může být například informační tabule na vyhlídce, vstup do muzea lanovka na Komáří vížce a podobně. Fotografii vložte na FB nebo na Instagram s hashtagem 7tour.

Pokud od 1. července do 31. října letošního roku navštívíte sedm turistických cílů, dostáváte se do losování o elektro kolo. Podaří –li se vám vyfotit se u alespoň tří cílů na libovolných trasách, soutěžíte o dětský vozík za kolo. Každý, kdo pošle alespoň jednu fotografii, soutěží o batoh s outdoorovu výbavou.

Letní soutěž je dalším počinem skupiny Sev.en Energy, ktreým chce zpříjemnit turistům putování po Čechách a poznávání krás, které máme doma. Už před prázdninami spustila Sev.en Energy projekt Sev.en Energy for Bikers. V Ústeckém , Pardubickém a Středočeském kraji buduje skupina síť nabíječek na elektrokola. Nejvíc jich je zatím v Krušných horách. Síť se skládá z nabíjecích stanic PowerBox.ONE. Díky nim s sebou e-bikeři nemusejí vozit těžkou a neskladnou nabíječku, a dokonce ani propojovací kabel, který je vždy k dispozici na vyžádání u provozovatele. Z každé nabíjecí stanice lze dobíjet až čtyři elektrokola najednou. Zařízení je vybaveno dvěma univerzálními vestavnými nabíječkami a dvěma specifickými pro pohony Bosch a Shimano, které mají vlastní nabíjecí systémy. Díky tomuto řešení je stanice kompatibilní s více než 90 % trhu elektrokol. Dobíjení v síti Sev.en Energy for Bikers je zcela zdarma.