Vypravěč rokenrolových příběhů na Benediktu

Vypravěč rokenrolových příběhů T. G. Copperfield přijede po šňůře osmi koncertů v Německu na svou první show v Česku do Mostu na Benedikt, a to již toto úterý 16. dubna od 19 hodin.

Začínal jako jižanský bluesový rocker, ale brzo si našel vlastní styl jako směs rock´n rollu a americké country. Pozoruhodný je jeho instinkt pro melodickou stavbu krátkých tříminutových písniček.

Jeho kapela The Electric Band po dvaceti letech nepřetržitého koncertování připomíná vlivy Neil Younga, Toma Pettyho nebo losangeleských Mexičanů Los Lobos. Aby zněli stylově, nosí si muzikanti svoje staré otřískané vintage kytary ze 70. let i do studia. Na pódiu ale občas pro radost z hudby a při družném kontaktu s publikem písničky našlápnou do virtuózní improvizace, která připomíná divokou country tancovačku v hospodě na Divokém západě někde u mexických hranic.