Vzrostlá lípa na Podžatecké musí k zemi

V rámci rekonstrukce horkovodu bude muset United Energy a.s. v březnu tohoto roku odstranit jeden strom. Jedná se o vzrostlou lípu, která roste na pozemku města mezi bloky 214 a 215 ul. Petra Jilemnického. „Tento strom bohužel roste přímo nad topným kanálem, u šachty a podzemních rozvodů a výměnu nelze provést jinak než otevřeným výkopem a strom není možné nijak obejít a zachránit. Roste tak blízko, že výkopem by byl zničen kořenový systém stromu,“ uvedla tisková mluvčí komořanské teplárny Miloslava Kučerová. Stavba bude zahájena v květnu 2021 a po jejím ukončení bude na stejném pozemku, ale mimo podzemní inženýrské sítě, provedena náhradní výsadba dřevin.

Město Most se léta snaží o to, aby v něm bylo dostatek zeleně. Nejen, že je ošetřuje, monitoruje jejich stav, provádí pasportizaci zeleně, ale dosazuje stromy tam, kde chybí. „Některé stromy jsou s námi v Mostě dlouhou řadu let. Ve své době byly vysazovány bez koncepce, bez ohledu na místo, kde porostou. Valná většina z nich si své místo obhájí a mohou růst dokud jim to jejich zdravotní stav dovolí. U jiných si naopak svou daň vybere skutečnost, že místo jejich výsadby nebylo vhodně zvolené,“ konstatovala mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová. Jedná se zejména o ty stromy, které rostou na vedení ať už vodovodního nebo plynového, na produktovodech či jiných inženýrských sítích. V rámci nutných oprav tohoto vedení, ať už jde o rekonstrukci nebo havárii, je někdy pokácení stromu nevyhnutelné.