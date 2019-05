Will Johns přijíždí do Mostu potřetí a jako přídavek nejspíš zase dá londýnskou rockovou hymnu Jumpin´Jack Flash od Stounů. Nenechte si to ujít a přijďte v úterý na Benďák.

Užitečnější výchovu mohl dostat asi málokterý muzikant. „První akord mě naučil strejda Eric“, vzpomíná Will Johns. Narodil v r. 1973 v Londýně a když se začal učit na kytaru, dohlíželi na něj “strejdové” z rockové aristokracie – George Harrison a Eric Clapton. Jeho táta Andy Johns (1950-2013) byl producentem a zvukařem všech LP desek Led Zeppelin, stěžejních Rolling Stones (Sticky Fingers, Exile on Main Street), Ten Years After (Ssssh), Jethro Tull (Stand Up), Jack Bruce (Song For a Tailor), taky Humble Pie, Blind Faith, Free, Joe Satriani, Rod Stewart a desítek dalších. Jeho matka byla modelka Paula Boyd (1951-2008), která měla muzikanty taky hodně ráda ☺, stejně jako její sestra Pattie, která byla pár let manželkou George Harrisona a poté Erica Claptona. Maminka Paula nějaký čas žila s Claptonovým klávesistou Bobby Whitlockem, než ho pohltily drogy, Ron Woodem, Mickem Fleetwoodem, asi chvilku taky s Claptonem a tak dál…

Will Johns odehrál svůj asi nejkurioznější koncert v r. 2016 v ruském kriminálu pro 200 žen doživotně odsouzených za vraždy. Jeho muzika vychází z londýnského bigbítu 60.-70. let a je uznávaným britským kytaristou. V r. 2012 byl nominován na BMA (British Music Awards), dnes je po celém světě velkou atrakcí koncertů a festivalů. Vloni na jaře mělo obrovský úspěch turné po divadelních sálech, na kterém s Malcolmem (syn Jacka Bruce), Chrisem (syn Jimmyho Page) nebo Kofim (syn Gingera Bakera) oživili hudbu svých otců v triu The Fresh Cream.

Koncert: Will Johns Band (Brighton, UK) Will Johns – kytara, zpěv, Tomáš Liška – basa, Tomáš Hobzek – bubny

Termín: úterý 21. 5. 2019 v 19:00

Místo: Hotel Benedikt, Rekreační 1048, Most

Vstupné: Kč 250